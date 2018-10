VIDEO: Superhelden op bezoek in het Sophia Kinderziekenhuis

Spiderman, Batman, Superman en Catwoman waren woensdagmiddag in Rotterdam te vinden. De superhelden gingen abseilen vanaf het dak van het Sophia Kinderziekenhuis en waren voor de ramen van de kleine patiënten te zien. Deze kinderen voelden zich voor één dag ook een superheld.

Het is de vierde editie van het Superheldenbezoek, dat elk jaar garant staat voor lachende gezichten. In de hal van het ziekenhuis kunnen de kinderen met hun superhelden op de foto. Ook kunnen ze geschminkt worden als hun favoriete superheld.

Mijn held

René van Winden is oprichter en eigenaar van. Deze organisatie regelt ontmoetingen voor kinderen in het ziekenhuis of in een vervelende situatie. "Het gaat om kinderen die iets stoers doen en die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden", vertelt Van Winden. De kinderen ontmoeten dan Bekende Nederlanders of iemand met een speciaal beroep.

Deze keer kwamen vier superhelden in het Sophia Kinderziekenhuis langs. "Vaak reageren de kinderen verbaasd", zegt 'Spiderman', die bij de patiëntjes heel populair is. "Je ziet lachende gezichten. Iedereen wordt hier heel vrolijk van. Heel tof allemaal."

Zo tovert Jeroen een glimlach op zijn gezicht als hij Spiderman mag ontmoeten. Hij wil graag net zo goed klimmen als zijn superheld. "Hij kan op de muren klimmen!" Ook Sam is gek op Spiderman. "Ik vind het heel cool!"