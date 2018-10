Deel dit artikel:













Geen bekerstunt voor ASWH in Utrecht: 5-1 Volg FC Utrecht - ASWH live op Radio Rijnmond

ASWH is in de tweede ronde van de beker uitgeschakeld door FC Utrecht. In De Galgenwaard mocht de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht even ruiken aan een stunt, maar verloor het uiteindelijk ruim met 5-1.

Utrecht kwam binnen vijf minuten op voorsprong omdat ASWH-keeper Stef Doedée zich verkeek op een schot van Gyrano Kerk. Een begin van een makkelijke avond leek in de maak, maar niets bleek minder waar. Utrecht ging erg slordig spelen en gaf de bezoekers de kans om terug te keren. Na een fout achterin bleef Jesper van den Bosch rustig oog in oog met de keeper en maakte hij de 1-1. Het uitvak ontplofte. ASWH was in het vervolg zeker niet minder dan Utrecht. Toch werd het vlak na de gelijkmaker 2-1 door Joris van Overeem. In de tweede helft werd het beslist toen Clarence Bijl na 66 minuten zijn tweede gele kaart kreeg en mocht inrukken. Het verzet van ASWH was gebroken en Utrecht liep uit via een goal van Cyriel Dessers en twee keer Sander van der Streek. Scoreverloop 5' 1-0 Kerk

23' 1-1 Van den Bosch

29' 2-1 Van Overeem

73' 3-1 Dessers

77' 4-1 Van der Streek

83' 5-1 Van der Streek 66' Rood Bijl (ASWH, 2x geel). Opstelling ASWH Doedée, Husen, Van de Werp, Van den Bosch, Bosscha, El Amrani (71' Dieterich), Yildirim, Verhoeve (69' Vooges), Bijl, Korporaal, Almeida