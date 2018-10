Volg FC Utrecht - ASWH live op Radio Rijnmond

ASWH neemt het woensdagavond in de tweede ronde van de KNVB Beker op tegen FC Utrecht. Het bekerduel in Stadion De Galgenwaard begint om 19:45 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond. Om 19:00 uur begint de uitzending.

Dennis van Eersel presenteert vanuit de studio in Rotterdam en Sinclair Bischop is in Utrecht om te kijken of de amateurs het de ploeg van oud-bondscoach Dick Advocaat moeilijk kunnen maken.

ASWH was in de eerste ronde met 4-1 te sterk in de uitwedstrijd bij competitiegenoot Eemdijk. In de voorrondes werd er ook al afgerekend met MASV (5-0) en Hercules (0-4).

Naast de uitzending houden we ook een liveblog bij. Let op: het kan even duren voordat deze laadt.

Opstelling ASWH

Doedée, Husen, Van de Werp, Van den Bosch, Bosscha, El Amrani, Yildirim, Verhoeve, Bijl, Korporaal, Almeida