VIDEO: Zoektocht naar vermiste Baartmans bij Heinenoordtunnel Foto: MediaTV

De politie is opnieuw in de Hoekse Waard aan het zoeken naar Mona Baartmans. Dit keer wordt er gezocht in de omgeving van de Heinenoordtunnel.

Het Nederlands Forensisch Instituut is aanwezig voor het onderzoek. Ook worden speurhonden ingezet. De 79-jarige vrouw uit Delft wordt al weken vermist. Haar 60-jarige zoon zit al een paar weken vast op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing. De verdachte woont in Oud-Beijerland, enkele kilometers van de plek waar nu gezocht wordt. Eerder werd al naar Mona Baartmans gezocht langs de N217 en in het natuurgebied Middelvliet. Dinsdag besteedde het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.