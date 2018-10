Duikers brandweer stuiten op gedumpte Mercedes bij oefening

De brandweer heeft bij een duikoefening in Spijkenisse een Mercedes uit het water gehaald. Volgens ooggetuigen gaat het om een wagen uit de A-klasse. De wagen is gestolen.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat op de plek langs de Veerweg een oefening gaande was van duikers van de brandweer. Daarbij stuitten de duikers op de wagen.

De politie heeft de directe omgeving afgesloten en de wagen is uit het water gehaald. Of de wagen ooit is gebruikt bij een misdrijf is nog niet duidelijk. "Maar er lag geen lichaam in de auto", zegt een woordvoerder.