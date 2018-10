Deel dit artikel:













Dames Sliedrecht Sport klaar in de Champions League, competitiezege heren Sliedrecht Sport om actie in de eigen Basis

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben in Duitsland niet voor een stunt kunnen zorgen in de tweede ronde van de Champions League. Na de 0-3 thuisnederlaag van vorige week tegen Stuttgart, pakten de Duitsers thuis de eerste twee sets en dat is genoeg voor ronde 3.

Stuttgart, de nummer 2 van Duitsland vorig jaar, won de eerste twee set overtuigend met 25-7 en 25-12. In set 3 was het iets spannender, maar ook die werd gewonnen door de thuisploeg met 25-22. Sliedrecht Sport heren In tegenstelling tot de dames, hebben de heren van Sliedrecht Sport een prima avond beleefd. Het won de midweekse eredivisiewedstrijd bij Coniche Zwolle overtuigend. Het werd 0-3 in 14-25, 18-25 en 20-25. De ploeg van Paul van der Ven is goed begonnen aan de eerste deelname in de eredivisie ooit. Na vier wedstrijden heeft Sliedrecht Sport al drie zeges te pakken.