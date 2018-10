Alblasserdammer: 'Dit spel wordt het nieuwe Catan'

Chartered: The Golden Age

Alexander Kneepkens (links) en Arnold van Binsbergen zetten Chartered op in de studio van Radio Rijnmond

Ze zijn er helemaal zeker van. Volgens Alexander Kneepkens en Arnold van Binsbergen wordt hun bordspel het nieuwe Catan. De Utrechter en Alblasserdammer hebben hun bordspel Chartered: The Golden Age gelanceerd op kickstarter. En het gaat als een speer.

In de radiostudio van RTV Rijnmond ligt het centrale bord op tafel. Er zijn kleine pakhuizen te zien, net als wat zeilschepen rondom een haven. Kneepkens legt uit: "Het idee achter het spel is dat je een handelsimperium opbouwt. Je bouwt pakhuizen, koopt aandelen en naarmate je meer handelt worden die aandelen ook meer waard."

Terwijl hij het uitlegt zet hij meerdere minipakhuisjes naast elkaar op het speelbord zodat ze een lange rij vormen. Ook zet hij er een paar op elkaar, die zo één groot pakhuis vormen.

Knippen en plakken

Kneepkens loopt al jaren rond met het idee voor het bordspel, zegt hij in de studio. Maar de laatste jaren werd het concreet en begon het ontwerpen. Eerst heel primitief, met een papieren bord en legoblokjes als pakhuizen. Later werd het steeds serieuzer.

"En zo stond er plots een 3D-printer naast mijn bed", zegt hij lachend. "Daarmee zijn al die kleine pakhuisjes geprint. Dat duurt zo'n 50 minuten per huisje. En er zitten er 105 in een spel. Je mag zelf uitrekenen hoe lang dat duurt." Uiteindelijk werd de 3D-printer door de vrouw van Kneepkens verbannen naar de logeerkamer.

"Maar het was niet het enige probleem waar we tegen opliepen", gaat Arnold van Binsbergen verder. "Later bleek dat die huisjes íetsjes te groot waren. Ze waren net wat groter dan de vakjes op het bord. Dat werd dus wéér knippen en plakken."

Succesje

Na maanden van werken waren de prototypes van Chartered af. "Maar dan moet het spel getest worden. Heel veel getest", gaat Van Binsbergen verder. "Vrienden vinden al snel iets leuk. Maar hoe ga je het uitleggen aan wildvreemden die het spel voor het eerst zien?"

"Zo stonden we vorige week op een beurs in Duitsland", zegt Kneepkens. "Er waren 190 duizend mensen en voor mijn gevoel heeft iedereen het spel gespeeld. De reacties waren enorm positief. Dat gaf wel een goed gevoel."

Het spel is vorige maand internationaal gelanceerd via het crowdfundingsplatform Kickstarter. Mensen kunnen zich inschrijven voor een spel en als er genoeg exemplaren verkocht worden, kan het spel gedrukt worden.

"Binnen de eerste 24 uur hadden we al genoeg spellen verkocht", glimlacht Van Binsbergen. Kneepkens: "Ja, dat was wel reden voor een feestje."

Hoe nu verder

Mensen die het spel hebben besteld moeten wel tot mei 2019 geduld hebben, want dan wordt het geleverd.

En wat gebeurt er daarna? "Tsja, ik weet het niet", zegt Van Binsbergen. "Volgens mij hebben we allebei wel wat ideetjes voor een volgend spel"

Maar één ding is zeker: net als het spel Chartered, zal ook een eventuele opvolger een typisch Nederlands thema hebben.