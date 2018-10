Dick Advocaat: 'Ik heb geen goede speler gezien'

Het mocht voor FC Utrecht dan wel 5-1 zijn geworden tegen ASWH, trainer Dick Advocaat is absoluut niet tevreden met het vertoonde spel. ''Pas tegen tien man ging het wat makkelijker.''

FC Utrecht kwam na vijf minuten op 1-0, maar dat was geen inleiding tot een makkelijke avond tegen de derde divisionist uit Hendrik-Ido-Ambacht. ''Het is heel moeilijk om aan te geven. We trainen de hele week goed en ik zet er een paar in die tegen de basis aan zitten. Die kunnen het mooi laten zien. Alleen ik heb geen goede speler gezien vanavond.''

Advocaat gaf buiten deze wedstrijd aan ook nog wel eens aan Sparta te denken, de club waarmee hij vorig jaar degradeerde. ''Het is nog steeds een hele grote teleurstelling geweest. Ik heb het nu afgesloten.''

In de video hierboven is het hele interview met Dick Advocaat te bekijken.