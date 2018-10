Deel dit artikel:













Cesco Agterberg: 'Onze manier van voetballen zal blijven hangen bij spelers' Cesco Agterberg voor de camera van RTV Rijnmond

Ondanks de 5-1 bekernederlaag bij FC Utrecht is ASWH-trainer Cesco Agterberg tevreden over het spel van zijn ploeg. ''Ons spel was niet verdedigend ingesteld en we hebben geprobeerd er een wedstrijd van te maken. Dat was het niet meer na de rode kaart.''

Agterberg zegt verder dat hij lang aan een stunt kon denken. ''Utrecht ziet dat wij een ploeg zijn die zich niet makkelijk uit laat spelen. Door onze brutaliteit kregen we wat mogelijkheden. Zulke momenten waren er niet meer na de rode kaart.'' Al met al geeft deze 5-1 vertrouwen aan de ploeg voor het vervolg in de derde divisie zaterdag volgens de trainer. ''De manier waarop we hebben gevoetbald blijft bij de jongens hangen. Dan is de vermoeidheid ook zo weg. Dit kunnen wij dus.'' In de video hierboven is het gesprek met trainer ​Cesco Agterberg volledig te bekijken.