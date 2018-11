Boeren de dupe van droogte: 'Wie kon beregenen, heeft geluk'

Vorig jaar had hij aaltjes in zijn uien en ook dit jaar viel de oogst van boer Levien Jacobs in Den Bommel 50 procent lager uit dan normaal. Oorzaak: de lange periode van de droogte dit jaar.

Toch klaagt Jacobs niet: "Waarschijnlijk wordt voor de uien dit jaar dubbel zoveel betaald." Ook voor aardappelen hoopt hij ongeveer het dubbele te krijgen. De aardappeloogst was nagenoeg normaal. Suikerbieten haalde Jacobs eerder van het land, en daarvan haalde hij slechts een paar procent minder binnen.

Landelijke cijfers

Andere boeren zijn een stuk slechter af. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat dat er landelijk 23 procent minder aardappelen van het land komen en dat de oogst van suikerbieten 13 procent lager ligt. Ook hier zijn uientelers het slechtst af: dit jaar komt 44 procent minder uien van Nederlandse bodem, vergeleken bij vorig jaar.

Het verschil zit hem volgens Jacobs in wie afgelopen zomer de beschikking had over zoet water. Via het Haringvliet is er voldoende zoet water om te beregenen en dat heeft hij dan ook volop gedaan.

De meeste Zeeuwse eilanden zijn omgeven door zout water, waardoor de boeren daar niet konden beregenen. "Daar zijn mensen die geen uien geoogst hebben, omdat het de moeite niet meer waard was", zegt Jacobs. "Slechte kwaliteit en te weinig uien. En de aardappeloogst ligt daar op sommige plekken ook zeker een derde lager dan normaal."

Klimaatverandering

Als afgelopen zomer echt een voorbeeld was van het veranderende klimaat, dan is voldoende zoet water dus uiterst belangrijk voor boeren.

Jacobs hoopt dat de afspraken die zijn gemaakt voor het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen wel worden nageleefd. "Zodra het zoute water te ver oprukt, is afgesproken dat ze hem dichtdoen", zegt Jacobs. "Ik hoop wel dat ze zich daar aan houden. Ik hoop ook dat ze zoet water in het Haringvliet opslaan in de periodes dat er voldoende aanvoer is en dat ze niet alles laten weglopen de zee in."

Boeren die hun land niet voldoende kunnen beregenen, omdat het niet mag, of omdat er niet voldoende is, moeten misschien omzien naar andere gewassen om te telen, denkt Levien Jacobs. "Want aardappelen groeien niet zonder water."