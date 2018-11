Feyenoord overtuigend naar bekerwinst tegen ADO Den Haag

Feyenoord heeft donderdagavond via een ruime 5-1 overwinning op ADO Den Haag de achtste finales van het KNVB Bekertoernooi bereikt. Bij de Rotterdammers was spits Nicolai Jørgensen de grote man met drie doelpunten.

De wedstrijd begon voor Feyenoord niet goed met een snelle openingsgoal van Abdenasser El Khayati, die de bal fraai achter Kenneth Vermeer schoot. Tien minuten later had Feyenoord de achterstand echter al weer weggepoetst, nadat Jørgensen profiteerde van een slechte terugspeelbal van ADO-verdediger Giovanni Troupee.

Veel kansen

De 1-1 van Jørgensen kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Feyenoord had namelijk al een flink aantal mogelijkheden gemist, onder andere via de Deen zelf. Ook na de gelijkmaker ging die kansenregen verder, en toen Eric Botteghin vlak voor rust de 2-1 binnen kopte, leek het verzet van ADO Den Haag in de tweede helft gebroken. Via wederom twee doelpunten van Nicolai Jørgensen en een mooie krul van Sam Larsson, liep Feyenoord nog uit naar 5-1.

"Ik heb echt van deze wedstrijd genoten", aldus rechtsback Bart Nieuwkoop, die de geschorste Jeremiah St. Juste verving. "Ik heb het wel in mijn spel om als back er een paar keer lekker overheen te gaan. We hebben vandaag de nederlaag van afgelopen zondag goed recht gezet."

Bekijk hierboven de volledige reactie van Bart Nieuwkoop.

Opstelling Feyenoord:

Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Van Persie (84. Ayoub), Vilhena; Berghuis, Jørgensen (84. Vente), Larsson.

Scoreverloop:

7' Abdenasser El Khayati 0-1

17' Nicolai Jørgensen 1-1

44' Eric Botteghin 2-1

54' Nicolai Jørgensen 3-1

81' Nicolai Jørgensen 4-1

90' Sam Larsson 5-1