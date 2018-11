LIVE - Botteghin kopt Feyenoord op voorsprong tegen ADO Den Haag

Feyenoord ontvangt voor het derde opeenvolgende jaar ADO Den Haag in de KNVB Beker. Tweemaal verlieten de Haagse bezoekers De Kuip met een nederlaag. Donderdagavond om 20:45 hoopt Feyenoord op datzelfde scenario. Uiteraard is deze tweede ronde bekerwedstrijd live te volgen bij RTV Rijnmond.

Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn zoals gebruikelijk in De Kuip aanwezig om Feyenoord - ADO Den Haag van live radiocommentaar te voorzien. De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 20.00 uur.

Geen radio bij de hand? Geen zorgen, hieronder is de wedstrijd Feyenoord - ADO Den Haag te volgen via de liveblog van RTV Rijnmond. Praat mee en laat jouw mening over de wedstrijd hieronder horen!

Opstelling Feyenoord:

Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Van Persie, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.

Scoreverloop:

7' Abdenasser El Khayati 0-1

17' Nicolai Jørgensen 1-1

44' Eric Botteghin 2-1