Rotterdamse filmmaakster maakt indringende docu over beveiligers

De vraag naar beveiliging is de laatste jaren enorm toegenomen. Als op de Nieuwe Maas een vuurwerkshow is, liggen betonblokken bij de Erasmusbrug. Als de marathon door het centrum van Rotterdam gaat, hangen er geen prullenbakken meer in de stad.

Ook in winkels, het openbaar vervoer en bij bekende personen zie je de beveiligers steeds vaker. Maar wie zijn ze? Wat doen ze? Hoe gaan ze te werk?

Ineens heel bang

In de film De Beveiligers geeft de Rotterdamse documentairemaker Anneloek Sollart antwoord op deze vragen. Het idee ontstond toen Sollart zelf in het Oude Luxor in Rotterdam zat. "Ik zat op rij zeven en werd ineens heel bang", vertelt de filmmaakster. "Ik dacht: stel dat er nú iemand met een kalasjnikov gaat schieten, dan zijn we allemaal verloren."

Deze gedachte speelde bij Sollart in de tijd dat er veel aanslagen waren in buurlanden. Onder meer de aanslag in Bataclan zat in haar achterhoofd. "Iedereen was angstig en ik vroeg me af waarom we hier niet waren beveiligd."

Oproep

Na die avond in het theater keek de documentairemaakster steeds meer om zich heen. "Ik begon te onderzoeken wanneer we wel beveiligers hebben en wanneer niet en of het eigenlijk wel helpt." Toevallig riep de KRO-NCRV filmmakers toen op een documentaire te maken over angst.

Voor Sollart was een plus een snel twee. Zij wilde een documentaire maken waarin het publiek meekijkt door de ogen van beveiligers en beleeft hoe zij de angst voor terrorisme ervaren. Of ze die angst überhaupt wel hebben.

Gevoelig onderwerp

Zo'n onderwerp ligt natuurlijk vrij gevoelig en is daardoor niet zomaar in beeld te brengen. "Ik ben allereerst veel gaan onderzoeken", zegt de Rotterdamse. "Wat ik kon verwachten, wist ik ook niet. Het leek me leuk om een mozaïekvertelling te maken met vijf verschillende beveiligers van hoog tot laag. Je ziet een beveiliger in opleiding, maar ook de top, zoals een beveiliger van Wilders."

Vervolgens is veel gepraat over wat wel en niet in beeld kan. De filmmaakster bezocht onder andere kerncentrale Borssele, waar het personeel super zorgvuldig was. "Zo mocht ik een bepaalde deur wel in beeld brengen, maar het slot niet. Ik moest van tevoren tekenen dat zij de beelden aan het eind nog een keer mochten zien. In de documentaire mochten geen beelden zitten die een terrorist op ideeën zou kunnen brengen."

Eindresultaat

De beelden die Sollart daar schoot, mocht ze alleen op een versleutelde schijf mee naar huis nemen. Thuis moest het materiaal bewaard worden in een kluis. Benieuwd naar het eindresultaat van al deze geheimzinnige handelingen? De documentaire gaat maandag 5 november in première in LantarenVenster in Rotterdam.