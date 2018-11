Deel dit artikel:













Veel meer regen nodig voor binnenvaart

Het heeft de afgelopen dagen geregend, maar het is nog lang niet genoeg voor de binnenvaart. Door de lage stand van de rivieren in Duitsland kunnen grote schepen niet of nauwelijks Rotterdam bereiken.

Containers in de Rotterdamse haven beginnen op te stapelen en moeten nu ook noodgedwongen per spoor of weg worden vervoerd. Buienradar "De regen van de laatste dagen is een druppel op een gloeiende plaat en nog lang niet genoeg. We kijken de hele dag op buienradar en hopen op veel nattigheid', zegt Richard Ronteltap van Contargo, een bedrijf uit Zwijndrecht dat ervoor zorgt dat containers netjes op hun bestemming komen. "De regen van de laatste dagen is een druppel op een gloeiende plaat en nog lang niet genoeg. We kijken de hele dag op buienradar en hopen op veel nattigheid', zegt Richard Ronteltap van Contargo, een bedrijf uit Zwijndrecht dat ervoor zorgt dat containers netjes op hun bestemming komen. De grootste knelpunten zitten volgens Ronteltrap in de Duitse rivieren: " Zie het als verkeersdrempels in de bebouwde kom. Daar kun je met een lage auto ook niet overheen, dus zware containerschepen blijven gewoon steken en dat veroorzaakt stremmingen." Sommige binnenvaartschippers liggen al stil door de lage waterstanden. Anderen gaan lichtere lading vervoeren zoals kolen of erts.