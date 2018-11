Natuur zoekt groene vingers op grootste landelijke vrijwilligersdag

Is snoeien, zagen, wilgen knotten, riet verwijderen en bomen planten je lust en je leven? Dan kun je zaterdag de handen uit de mouwen steken tijdens de Landelijke Natuurwerkdag.

Deze ' grootste vrijwilligersdag in het groen ' is een initiatief van LandschappenNL. Biodynamische boerderij Noorderlicht in Noordeloos is een van de vele plekken waar je dit weekend kunt helpen.

Voedselhaag

"We gaan een voedselhaag maken langs de rand van een weiland," vertelt eigenaresse Maria Inckmann van Gaalen van Noorderlicht. "Er is flink wat werk te verzetten, want we gaan tien bomen en tweehonderd struiken planten over een lengte van honderd meter."

"De haag is vooral de koeien bedoeld. Die kunnen er van eten als aanvulling op het gras en de kruiden in het weiland", legt Inckmann van Gaalen uit. "Denk dan aan bomen zoals een eik, linde, berk, walnootboom en daar tussen meidoorn- en ligusterstruiken."

De Landelijke Natuurwerkdag wordt aanstaande zaterdag voor de achttiende keer georganiseeerd.