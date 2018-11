Gemeente Rotterdam trekt zeven jaar uit voor verbouwing Boijmans

Museum Boijmans van Beuningen moet zeven jaar dicht voor een grote, toekomstbestendige verbouwing. Dat voorkeursscenario wil het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam voorleggen aan de gemeenteraad. Het project gaat 223,5 miljoen euro kosten.

De verbouwing van het Rotterdamse museum gaat in dat geval langer duren dan eerder gemeld. Toen zou Boijmans vier jaar sluiten. Ook wordt er meer geld uitgetrokken. Eerst werd er over 110 tot 150 miljoen euro gesproken.

Het museum gaat begin volgend jaar tijdelijk dicht. In juni volgt de volledige sluiting. Die duurt tot begin 2026. Een gedeelte van de collectie van Boijmans is tot die tijd bij zeven andere musea in de regio te zien. Ook komt er een dependance van Boijmans in Rotterdam-Zuid, in het voormalige pand van de V&D op Zuidplein.



Onderzoek

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) deed onderzoek naar de verbouwing van het museum. Daaruit zijn drie adviezen voor een verbouwing geformuleerd. Twee van die varianten worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die nog wel een besluit moet nemen.

De raad kan kiezen uit een grote opknapbeurt of een grote, toekomstbestendige verbouwing. Dat laatste scenario heeft dus de voorkeur van onder andere wethouder Said Kasmi (D66). "Dit is een investering die Rotterdam en de Boijmans-collectie verdienen", zegt hij.

Boijmans bestaat 169 jaar en is een van de oudste musea van Nederland. Opknappen van het museum is hard nodig: er zit asbest in het gebouw en er is veel achterstalling onderhoud. Ook voldoet het volgens de gemeente in technisch en functioneel opzicht niet aan de eisen.

De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over de renovatie van het museumgebouw. Dit gebeurt naar verwachting voor het einde van dit jaar.