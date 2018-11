Bestuurders Trivire en Leger des Heils wisselen van baan

Benieuwd naar een andere baan? Dan is een tijdelijke switch het overwegen waard. Van 1 tot en met 9 november 2018 wisselen de bestuurders van woningcorporatie Trivire en het Leger des Heils Zuidwest Nederland met elkaar van plek.

De bijzondere bestuurswissel heeft als doel meer inzicht te krijgen in elkaars organisaties en daarmee elkaars wereld. Vanaf donderdag is Tinka van Rood tijdelijk bestuurder van het Leger des Heils Zuidwest Nederland en is Joanne Blaak de bestuurder van de woningcorporatie.

Cadeautje

Ze lopen geen dagje met elkaar mee, maar gaan een fulltime functiewissel aan waarin zij elkaars rollen en activiteiten helemaal overnemen. Tinka van Rood vindt het een cadeautje dat ze een kijkje mag nemen in de keuken van een partij waarmee veel wordt samengewerkt: "Ik vind het ongelofelijk mooi om inzicht te krijgen in hun besluitvormingsprocessen, de afwegingen die ze maken, daar meer begrip voor te krijgen en de samenwerking te verdiepen."

Joanne Blaak van het Leger des Heils is vooral benieuwd waar de knelpunten zitten rondom de huisvesting van kwetsbare mensen. Daar gaat zij deze negen dagen zeker naar kijken. "Dat is wat ons bindt, het is een van de belangrijkste uitdagingen", zegt Blaak.

Houden van organisatie

Door de organisatie in te duiken en processen mee te maken, leren de vrouwen elkaars wereld echt kennen. "En ik geloof ook, dat als je je aan een organisatie verbindt, je er automatisch een beetje van gaat houden" zegt Blaak.

Van Rood verwacht dat de tijd bij het Leger des Heils heel impactvol zal zijn. "Dit is een doelgroep die me heel erg aan het hart ligt. Voor hen is huisvesting gerealiseerd, maar ik kom ze niet tegen in mijn privé of directe zakelijke leven. Nu ga ik mee naar de nachtopvang en ontmoet ik de mensen."

Trading Places

De wissel is ontstaan door deelname aan het concept Trading Places van Buro B. Het idee is dat directeur-bestuurders van woningcorporaties een à twee weken van functie wisselen met een van hun samenwerkingspartners. Dat kunnen directeuren of bestuurders zijn van bijvoorbeeld gemeenten, bouwbedrijven, energiebedrijven of zorginstellingen. Het doel is de samenwerking te versterken.

Wil je niks van de banenwissel missen? Tinka van Rood en Joanne Blaak zijn te volgen via de social media kanalen van beide organisatie en de volgende websites: www.trivire.nl, www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland en www.tradingplaces.work\