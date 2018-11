Liveblog teruglezen: Verdachte dodelijke steekpartij Rotterdam-West voor de rechter

Een 29-jarige Rotterdammer stond donderdag voor de rechter, omdat hij verdacht wordt van het doodsteken van een 47-jarige man in Rotterdam-West, in juni 2017. De rechter heeft besloten de zaak uit te stellen.

De steekpartij was op klaarlichte dag in een woning aan de Joost van Geelstraat. Het slachtoffer rende naar buiten en zakte tussen de geparkeerde auto's in elkaar. Toegesnelde ambulancemedewerkers startten direct met reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

In de omgeving trof de politie een verstopte man aan. Hij is destijds aangehouden als verdachte.



Donderdag besloot de rechter de zaak van deze verdachte aan te houden, zodat er meer onderzoek gedaan kan worden.