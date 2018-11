Banden Erasmus Universiteit en studentencorps hersteld

De relatie tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de studentenvereniging RSC/RVSV is hersteld. De band werd begin 2018 verbroken, naar aanleiding van incidenten tijdens de introductieweek van de studentenvereniging.

Twee studenten gingen voor het tv-programma Rambam undercover mee met de introductieweek van de RSC/RVSV in Weert en maakten daar videobeelden. In die week zou een student buiten westen zijn geraakt door een klap op het hoofd. Voormalig rector magnificus Huibert Pols van de EUR zei eerder de beelden zeer zorgwekkend te vinden.



Als gevolg van het verbreken van de banden werd de studentenvereniging niet meer uitgenodigd voor ceremoniële plechtigheden. Ook ontvingen de bestuursleden per direct geen bestuursbeurs meer van de universiteit.

Om de relatie te herstellen, moest de studentenvereniging de incidenten uit Rambam laten onderzoeken en daarover rapporteren aan de commissie die over de studentenverenigingen gaat.

Ook moest RSC/RVSV elk kwartaal laten weten hoeveel voortgang er is geboekt met een al eerder aangekondigde cultuurverandering binnen de vereniging. Zo moest de introductieweek van afgelopen zomer voldoen aan de nieuwe gedragscode en eisen van het college van bestuur van de EUR.

Niet eenvoudig

Volgens de huidige rector magnificus, Rutger Engels, is RSC/RVSV met de gezette stappen op de goede weg. "Ik heb veel waardering voor hun inspanningen. Een cultuurverandering inzetten in een vereniging met lange tradities, is niet eenvoudig."

Een cultuurverandering kost tijd en de vereniging is dus nog lang niet klaar met dit proces, zegt de commissie. "Ik zal dit proces daarom met belangstelling volgen. De vereniging moet een prettige en veilige plaats worden voor alle leden", besluit Engels.