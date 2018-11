'CBS meet aantallen, maar niet de duur en zwaarte van jeugdzorg'

Dat minder jongeren gebruik maken van jeugdzorg zegt volgens zorgorganisaties in de regio eigenlijk niet zoveel. Hoe lang de jongeren de zorg nodig hebben en hoe zwaar de problematiek is, wordt namelijk niet meegenomen in de cijfers.

Woensdag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de jeugdzorg in Nederland. Uit de cijfers valt af te lezen dat voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt daalt. In heel Nederland gaat het om 11.000 jongeren die in 2018 geen gebruik meer maken van de specialistische zorg.

Vrijwel gelijk

In de regio Rijnmond stijgt het aantal jongeren in de jeugdzorg met 280 kinderen naar 28.145 in totaal. Nienke Postma, woordvoerder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, zegt over deze aantallen: "Als we kijken naar de CBS cijfers voor Rijnmond zien we dat daar geen sprake is van een stijging maar dat deze vrijwel gelijk zijn gebleven ten opzichte van de eerste helft 2017. De stijging is zo minimaal dat je van een stabilisering moet spreken."

Wilko Peenstra, woordvoerder van Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid ziet de vraag in de regio wel groeien: "Vooral de vraag naar zeer specialistische hulp groeit. Zorg op maat wordt steeds belangrijker. De prognose is dat 500 jongeren meer aanspraak zullen doen op de zorg dan in 2017."

Niet alleszeggend

Beide organisaties zijn het erover eens dat de CBS-cijfers niet alles zeggen. "Het CBS kijkt vooral naar het aantal jongeren dat een beroep doet op (diverse vormen van) jeugdhulp en jeugdzorg, duur en zwaarte van trajecten wordt niet altijd meegenomen", aldus Postma.

Om de zorg op maat te kunnen bieden, is simpelweg geld nodig. Geld dat er niet is. "We hebben al meerdere malen aangeklopt bij het rijk", zegt Peenstra daarover. "Er is 7,5 miljoen extra geïnvesteerd en er zijn een aantal initiatieven die geld opbrengen voor veranderingen in het zorgstelsel, maar het is niet genoeg om in de vraag te voorzien."

Preventie

Om die reden zet Peenstra vooral in op het voorkomen en vroeg signaleren van problemen. "Op die manier proberen we op de lange termijn extra zorgvraag te voorkomen." Als signalen van mogelijke problemen op tijd worden opgepikt, is een lang en ingewikkeld zorgtraject meestal niet nodig.