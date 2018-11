'Onvervangbare' Vriends verwacht geen spoedig herstel van hamstringblessure

Sparta neemt het vrijdagavond tegen MVV op zonder Bart Vriends. De verdediger viel in de wedstrijd tegen Telstar al na een kwartier uit met hamstringklachten. ''Ik heb vrijdag een MRI-scan, maar ik verwacht niet dat het binnen een week over is'', zegt Vriends.

Vriends wilde er per se bij zijn tegen Telstar. ''Het was een klein risico om te spelen. Dat was niet het allerbeste idee. Hoe lang het gaat duren weet ik niet. Het moet optimaal herstellen, totdat je zeker weet dat het sterk genoeg is. Dat was nog niet zo, maar de belangen waren groot en wilde zelf graag spelen.''

Trainer Henk Fraser baalt van de blessure van zijn verdediger. ''Bart Vriends is niet te vervangen, moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel een gemis. Maar so be it. Hij moet er alles aan doen om weer zo snel mogelijk fit te zijn.''

Tegengoals

''Wij zullen het moeten oppakken zolang hij er niet is'', vervolgt Fraser. ''Feit is wel: zodra hij uitvalt krijgen we tegengoals. Dat geeft zijn positie binnen de groep aan. Het mag geen excuus zijn. We hebben een brede groep en dat moeten we oppakken.''

Toch ook goed nieuws voor Vriends, want zijn contract werd verlengd tot 2020. Hij mocht onder Alex Pastoor nog uitzien naar een andere club, maar is inmiddels een vaste basiskracht geworden. ''Nog niet zo lang geleden zag het er heel anders uit. Het is misschien de voetballerij in een notendop.''

Bekijk hierboven de volledige interviews met Henk Fraser en Bart Vriends.