Licht in de Beneluxtunnel weer aan: tunnelbuis open Rood kruis (Foto ANP Koen Suyk)

De linkertunnelbuis van de Beneluxtunnel in de A4 richting Europoort is weer open. De verlichting was door nog onbekende oorzaak uitgevallen, maar staat inmiddels weer aan.

Rijkswaterstaat meldt dat automobilisten die naar Rotterdam willen, hun reis beter even uit kunnen stellen. Bij de tunnel staat een file van een uur. Ook op de omliggende wegen staat het verkeer vast, automobilisten moeten rond de A20 rekening houden met een vertraging van 30 minuten. Op een door de ANWB verspreid wegenkaartje van de situatie in het zuidwesten van de randstad blijkt dat het verkeer vaststaat op de A4, de A12, de A13, de A20 en de A16 en op diverse toevoerwegen.