Fit Excelsior leeft toe naar FC Groningen: 'Ze leveren veel arbeid'

Excelsior neemt het morgen tegen FC Groningen op met een vrijwel fitte selectie. Alleen Desevio Payne is niet fit en Jurgen Mattheij is geschorst. Jinty Caenepeel was deze week ziek en is dus een twijfelgeval, net als Mikael Anderson.

Adrie Poldervaart moest deze week opzoek naar een vervanger voor Mattheij. Thomas Oude Kotte lijkt de meest logische vervanger. "Oude Kotte kan centraal spelen", zegt Poldervaart tegenover RTV Rijnmond. "Siebe Horemans heeft een rechterbeen dus die kan ook eventueel spelen, of we halen Robin van der Meer naar binnen. Dat zijn de meest logische opties die we hebben."

Te makkelijk

De nederlaag tegen De Graafschap van vorige week (4-1) was zuur voor de Kralingers, maar het is niet zo dat dat niet mag gebeuren. "Het is te makkelijk dat iets niet mag gebeuren. Jullie maken vooraf een lijst van: die moet je winnen, daar zou het mooi zijn. Als je stunt, win je van de bovenste drie. Nou, zij wonnen van Feyenoord-thuis. Dat mag ook niet, maar dat is ook gebeurd. Dat 'mogen' heb ik niet veel mee. Feit is dat wij een goede eerste helft speelden, waar we verzuimd hebben te scoren."

Oude club

Voor Lorenzo Burnet is het een weerzien van zijn oude ploeg, maar veel jongens kent hij niet meer. "Alleen Sergio Padt spreek ik soms nog, dat is een beetje de enige die is overgebleven. Maar het geeft altijd iets extra's tegen je oude ploeg te laten zien dat het nog goed met je gaat."

Excelsior-FC Groningen is vrijdag live te volgen op Radio Rijnmond.

Bekijk hierboven beide interviews met Adrie Poldervaart en Lorenzo Burnet.