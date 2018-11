Jongens veroordeeld in zaak homomishandelingen Dordrecht

De rechtbank in Dordrecht heeft donderdag dertien jongens in de leeftijd van 14 tot 22 jaar, veroordeeld tot verschillende straffen. De jongens worden verdacht van betrokkenheid bij het in de val lokken en mishandelen van twee homoseksuele mannen in Dordrecht.

De jongens namen in het Paasweekend eerst een 28-jarige Dordtenaar te grazen bij de Smitsweg in Dordrecht. De man had afgesproken via de homo-datingapp Grindr. Toen hij met zijn date door het park liep, werd hij door een aantal jongens geschopt en geslagen.

Een tweede man die een afspraak had gemaakt op de Dordtse Schenkeldijk via een datingapp, ontkwam een dag later op het nippertje aan onbekende belagers.



Volgens de rechtbank in Dordrecht was er sprake van een grote groep jongeren, die gedreven is door sensatiezucht en een fascinatie door geweld. De mishandelingen kregen veel media-aandacht, maar de rechtbank vindt dit geen reden voor strafvermindering.

De vijf minderjarige verdachten in de zaak krijgen werkstraffen, leerstraffen en voorwaardelijke jeugdgevangenisstraffen tot drie maanden. De meerderjarige verdachten zijn veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van één tot drie maanden en tot werkstraffen tot tweehonderd uur.