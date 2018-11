Vrouw op scootmobiel te water; gered door omstanders

Omstanders hebben bij Dirksland op Goeree-Overflakkee geholpen om een vrouw te redden, die met haar scootmobiel een sloot is ingereden.

De vrouw belandde bij de Zuiddijk in het water. Omstanders sprongen volgens een woordvoerder van de brandweer het water in en hielden het hoofd van de vrouw boven water.

Korte tijd later arriveerden de hulpdiensten. Zij hebben de vrouw uit het water gehaald. Of de vrouw naar het ziekenhuis moet is nog niet duidelijk.