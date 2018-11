Opnieuw extra onderzoek naar giftig PFOA in Alblasserwaard

De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard laten opnieuw onderzoek doen naar PFOA in de Alblasserwaard. Bij een eerder onderzoek zijn op sommige plekken onverklaarbare hoge concentraties van de giftige stof gevonden.

Bij een onderzoek aan de Polderweg-West tussen Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf werd 92 microgram per kilo gevonden. De ondergrens om de bodem voor een moestuin te gebruiken, ligt op 86 microgram per kilo.

Bij extra bodemonderzoek in de directe omgeving werden ook nog hogere concentraties gevonden (tot 320 microgram per kilo). Omdat er geen logische verklaring is voor deze hoge concentraties volgt nu nog meer onderzoek.

Steekproeven

Ook op een volkstuincomplex in Wijngaarden volgt extra bodemonderzoek. Hier werd op één locatie 75 microgram per kilo gemeten. "Omdat het gevonden gehalte dichtbij de risicogrenswaarde ligt, hebben de colleges besloten om hier aanvullend PFOA-bodemonderzoek uit te voeren."

Ook worden er steekproeven gedaan in Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Arkel. Daar is bijna geen onderzoek gedaan, omdat de locaties zijn uitgekozen op basis van windrichting. Omdat de gemeenten de hele regio onderzocht willen hebben, worden hier nu steekproeven gedaan.

Ook is het waterschap een onderzoek begonnen naar PFOA in het oppervlaktewater.

PFOA

De stof PFOA werd jarenlang uitgestoten door Chemours/Dupont in Dordrecht. Via de wind en de regen is de stof neergekomen in de omgeving van de chemische installatie.

De stof zou vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken en kankerverwekkend zijn. Sinds 2012 wordt de stof niet meer gebruikt. Sindsdien is het vervangen door GenX, dat ook omstreden is.