Deel A20 twee weekenden dicht

Automobilisten die gebruik maken van de A20 tussen het Kethelplein en Maassluis moeten de komende twee weekenden omrijden. Rijkswaterstaat gaat het asfalt vernieuwen en de vangrail deels vervangen. Verder komen er op- en afritten voor het bouwverkeer van de Blankenburgverbinding.

De afsluiting zal twee weekenden duren van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur. Komend weekend zullen de werkzaamheden plaatsvinden op de noordelijke rijbaan van de A20 in de richting van Hoek van Holland.

Het weekend erna is de zuidelijke rijbaan aan de beurt. Er is een alternatieve route middels gele borden aangegeven. Ook het busverkeer van de Hoekse Lijn kan geen gebruik maken van de A20 en zal een andere route rijden.

Geluk bij ongeluk

De werkzaamheden aan de Maasdeltatunnel (onder Het Scheur) en de Hollandtunnel (onder de polder bij de Krabbeplas) komen nu echt op gang, vertelt Jörgen van der Meer van Rijkswaterstaat.

"De A20 nemen we nu onder handen maar we gaan ook al aan de slag op de plek waar het tracé van de Hoekse Lijn gekruist gaat worden. Die rijdt toch nog niet en dat is voor ons een geluk bij een ongeluk", zegt Van der Meer.

Bouwschade

Ook zal de komende weken bodemonderzoek plaatsvinden in de omgeving van de Vlaardingse Zuidbuurt. "We willen geen bouwschade voor omwonenden en gaan proeven doen om dat te voorkomen", legt Van der Meer uit.