Ook GenX aangetroffen bij leverancier Chemours in Helmond Chemours Foto: Remko de Waal (ANP)

In de bodem rondom een bedrijf in Helmond zijn verhoogde concentraties GenX en PFOA gevonden. Het bedrijf, Custom Powders, verwerkt de stoffen voor Chemours in Dordrecht.

De gemeente Helmond heeft donderdag de eerste resultaten van een bodemonderzoek gepresenteerd. De hoogste concentraties werden gemeten in een aantal moestuinen en een visvijver. Volgens de gemeente Helmond zijn er geen acute maatregelen nodig voor de bescherming van de volksgezondheid of het milieu. Wel wordt er extra onderzoek gedaan. De PFOA en GenX zouden de fabriek in Helmond via de schoorsteen verlaten hebben. PFOA is een kankerverwekkende stof die ook onvruchtbaarheid kan veroorzaken.