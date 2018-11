Deel dit artikel:













Luiten begint Turkish Airlines Open met gedeeld 32e plaats Joost Luiten

Golfer Joost luiten is donderdag de Turkish Airlines Open gestart met een score van 70 slagen (-1), daardoor staat hij op een gedeelde 32e plaats. De Ier Paul Dunne is na de eerste ronde de leider in Turkije. Hij had 64 slagen nodig, zeven onder par.

De Bleiswijkse golfer geeft op zijn eigen website aan dat hij nog een beetje moest wennen. "Mijn score van -1 is niet eens zo slecht, maar ik merk goed dat ik nog moet wennen. Dan heb ik het niet over mijn pols, maar gewoon het hele lichaam. Dat verklaart ook dat ik soms nog ballen sla die ik niet gewend ben", zegt de golfer die net terug is van een polsblessure. Luiten heeft voor morgen hoop op een goede prestatie. "Ik vind het een leuke baan. Vorig jaar noteerde ik op dag 1 een 64, dus ik weet dat ik het hier kan. Morgen iets vrijer spelen." De golfer maakte vorige week een goede entree in de Andalucia Valderrama Masters. Hij eindigde als elfde.