Moon Tong Choi doodgeschoten in Rotterdam Kralingen

Vorige week besteedden wij in Bureau Rijnmond aandacht aan de liquidatie van een 64- jarige man in Rotterdam Kralingen. In deze zaak zijn nieuwe ontwikkelingen en daarmee ook nieuwe vragen.

Woensdag 17 oktober om 11 uur in de ochtend wordt een 64-jarige man beschoten op de kruising Willem Ruyslaan-Oudedijk. Een scooter gaat voor zijn VW Polo staan en de bestuurder schiet verschillende keren. Het slachtoffer is de 64-jarige Moon Tong Choi. Hij ligt een week in het ziekenhuis en overlijdt een week later alsnog.

De schutter crasht tijdens zijn vlucht. Hij moet tijdens de val gewond zijn geraakt. Dat is een mogelijk aanknopingpunt. Aan de scooter waarmee hij crasht zit een verhaal dat leidt naar Rotterdam Zuid. De Gilera is namelijk gestolen in de Oranjeboomstraat. Dat gebeurt de dag voor de liquidatie. In die nacht moet de scooter overgespoten zijn in het zwart want oorspronkelijk was hij rood. Wie weet daar iets van?

En er is meer beeld gevonden van de schutter. Kort voor de moord rijdt hij door de Lusthofstraat. De schutter rijdt achter de Polo van het slachtoffer. Daar tussen rijdt een witte auto. Kort hierna slaat de Polo rechtsaf naar de Willem Ruyslaan en wordt de bestuurder van de Polo vermoord. Voor de duidelijkheid: de witte auto heeft niets met het incident te maken. Meer beeld blijft welkom.

Alle informatie over deze zaak blijft welkom. U kunt bellen met 0800-6070. Of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.