32-jarige Rotterdammer overleden na schietpartij Katendrecht Rotterdam

Een 32-jarige Rotterdammer is zondagavond overleden na een schietpartij op Rotterdam-Katendrecht. Er zijn tientallen schoten gelost. De politie vond het zwaargewonde slachtoffer op de Rechthuislaan. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.Bekijk de video:

Er is vermoedelijk geschoten met een automatisch wapen. Op verschillende plekken in de Rechthuislaan zijn kogelgaten zichtbaar.



De politie wil graag weten waarom iemand de 32-jarige man zou willen vermoorden. Wellicht kunnen vrienden en familie daar iets over zeggen maar ook andere personen die informatie hebben worden gezocht contact op te nemen. Had hij mogelijk ruzie met iemand? Waar hield hij zich mee bezig?

Dankzij getuigen weten we dat er een dader is die na het schieten bij een handlanger op de scooter is gesprongen. Er is later op de dag een uitgebrande scooter teruggevonden op de Schulpweg in de Waalhaven. Mogelijk is deze gebruikt door de schutter en handlanger.

De schutter droeg een zwarte helm en heeft deze tijdens het schieten niet af gedaan.

Alle informatie over de liquidatie van de 32 -jarige man is welkom.

U kunt bellen met de politie op 0800-6070. Of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.