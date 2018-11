Rotterdamse kogel gelinkt aan woningoverval Harderwijk

Iemand meldt zich bij het Erasmus Medisch centrum. Hij heeft een kogel in zijn lichaam en die moet eruit. Een opmerkelijk verhaal maar het wordt nog opmerkelijker als blijkt uit welk wapen de kogel komt.

Bekijk de video:

Zaterdag 17 december 2016 wordt een gepensioneerd echtpaar overvallen in hun woonwagen aan de Deventerweg in Harderwijk. Het gaat er heftig aan toe. Er wordt verschillende keren geschoten. Als de drie overvallers denken dat er iemand aankomt gaan ze ervandoor.

Deze woningoverval is bijna twee jaar geleden en nog niet opgelost. Door een recente ontdekking is de kans op oplossing een stuk groter geworden. Het spoor leidt naar Rotterdam.

Diezelfde zaterdag 17 december meldt zich namelijk iemand in het Erasmus MC met een kogel in het lichaam. Die moet eruit. De politie onderzoekt de kogel en dan blijkt dat die uit hetzelfde wapen komt als het wapen dat is gebruikt in Harderwijk. De politie is nu op zoek naar deze persoon.

Het mannelijke slachtoffer, de Hardewijker, is na een ziekbed overleden. Maar voor de vrouw en de nabestaanden wil de politie deze zaak graag oplossen. Ook al is het twee jaar na dato, de politie wil deze zaak alsnog erg graag oplossen. Justitie heeft beloning van 10 duizend euro voor de gouden tip

Het gaat dus om zaterdag 17 december 2016. Misschien zijn er ook mensen die zich herinneren dat er iemand in hun omgeving ineens een mysterieuze verwonding had. Er kan een verband zijn met de woningoverval in Harderwijk maar dat hoeft niet.

Tips zijn welkom. We kunnen ons voorstellen dat u in dit geval liever anoniem belt. Dat kan via 0800-7000. Of gewoon via de opsporingstiplijn: 0800-6070.