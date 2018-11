61-jarige man mishandeld door betrapte inbrekers

Een 61- jarige man betrapt twee inbrekers. En die worden agressief. De man wordt mishandeld. En dat terwijl zijn kleinzoon toekijkt. Bekijk de video:

De mishandeling is aan de Van der Helmstraat in Rotterdam-Oost. Een 61-jarige bewoner heeft zijn 12-jarige kleinzoon op bezoek. Het is woensdag 15 augustus, vakantietijd en de kleinzoon mag laat opblijven. Rond 1 uur die nacht zitten opa en kleinkind gezellig televisie te kijken. Ze horen gestommel vanuit de kelderbox.

De 61-jarige man loopt vanaf zijn flat naar beneden om polshoogte te nemen. De kleinzoon blijft boven en kijkt vanaf de galerij mee. Hij ziet hoe zijn opa twee mannen die uit de kelderbox komen, aannspreekt. Dat pikken ze niet. De 61-jarige man wordt tegen naar getackled en daarna tegen de muur gewerkt.

De twee inbrekers gaan ervandoor, de 61-jarige man gewond achterlatend. Hij heeft nog steeds last van de verwondingen. Hij kan zijn arm niet meer optillen en dat is zijn geval extra lastig want het is een schilder van beroep. Hij kan door de mishandeling zijn vak niet meer uitoefenen.

En de mannen op de foto zijn daar dus verantwoordelijk voor. Een van hen had een fiets bij zich toen ze vertrokken bij de flat. Wie zijn het?

U kunt bellen met 0800-6070. Misdaad Anoniem kan ook: 0800-7000