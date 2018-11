Vrouw overvalt Kruidvat Rotterdam

Een filiaal van Kruidvat aan het Eudokiaplein in Rotterdam wordt overvallen door een vrouw. Ze staat op beeld. Bekijk de video:

In winkelcentrum Eudokiaplein in het Oude Noorden van Rotterdam zitten diverse winkels waaronder een Kruidvat. Een vrouw kiest de drogisterij als doelwit voor een overval.

Op zaterdag 11 augustus komt de vrouw aanlopen vanuit de Voorburgstraat. Ze loopt al bellend het Kruidvat in. Als de winkel sluit verschuilt de vrouw zich. Ze is ingesloten en dat is precies de bedoeling. Als het rolluik dicht is, bedreigt ze het aanwezige personeel. Ze eist geld en gaat er vandoor. Tijdens haar vlucht heeft ze bedrijfskleding van Kruidvat aangetrokken. Ze loopt weg via de zelfde route als ze binnenkwam, via de Voorburgstraat.

De vrouw is rond de 20 jaar oud en rond de 1 meter 65 lang. Ze draagt mogelijk een pruik tijdens de overval.

Tips zijn welkom via 0800-6070. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.