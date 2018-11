Truckparking dicht door zoutzuurlekkage

Een parkeerplaats voor vrachtwagens op de Maasvlakte is afgesloten, vanwege een lekkende container met een zoutzuuroplossing. De toegangsweg naar Maasvlakte Plaza is dicht.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is rond 17.00 uur het lek ontdekt. Daarna is overlegd met de chauffeur en experts van gevaarlijke stoffen over een oplossing. Waarschijnlijk komt er nu een gespecialiseerd bedrijf om de gelekte stoffen op te ruimen.

Volgens medewerkers van Maasvlakte Plaza kan niemand meer het terrein op. "Maar of er ook mensen weg kunnen is niet helemaal duidelijk", zegt een van de mensen van het bedrijf.

Op de Maasvlakte Plaza is plek voor 360 vrachtwagens.