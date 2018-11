Kijkje achter de voordeur van duurzame woningen

Komende zaterdag is de Nationale Duurzame Huizen Route. Mensen kunnen dan een kijkje nemen in allerlei woningen waar veel gedaan wordt aan energiebesparing. Ook architect Joop Bensdorp uit Dirksland laat dan graag zijn zelfontworpen en -gebouwde duurzame woning zien.

Het huis van Bensdorp is gemaakt van hout en schapenwol en is voor 85% procent recyclebaar. “Dat is best wel uniek in Nederland”, aldus de architect.

Joop en zijn vrouw vinden het belangrijk om de aarde zo min mogen te belasten. Ze eten daarom zo min mogelijk vlees, rijden een hybride auto en gaan niet met het vliegtuig. Het huis past helemaal in dat plaatje. “We hebben zelfs een deurklopper in plaats van een bel, want daar is geen stroom voor nodig.”

Op de woning liggen twaalf zonnepanelen en de zijkant is volledig van glas, zodat goed geprofiteerd wordt van zonne-energie. Het water wordt verwarmd met een zonneboiler. En in huis staat een speciale houtkachel die warmte bijzonder lang vasthoudt.

Verkocht

Bensdorp heeft al vaker meegedaan aan de Duurzame Huizen Route . Maar met dit huis wordt de laatste keer. Het stel gaat namelijk verhuizen.

“Het huis is verkocht. We weten nog niet precies wat hierna komt. Maar we hebben veel geleerd van de bouw van dit huis. Die lessen nemen dan ook mee bij ons volgende project.”

De woning aan het Akkerleeven in Dirksland is zaterdag van 13:30 tot 16 uur te bezoeken.