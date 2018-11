Deel dit artikel:













Kamervragen gesteld over 'asociale trouwstoetrijders' in Rotterdam Foto: MediaTV

De VVD in de Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over de overlast veroorzaakt door meerdere trouwstoeten in Rotterdam vorige week vrijdag.

Volgens camerajournalisten van MediaTV gedroegen de de bestuurders van een van de drie stoeten zich zeer asociaal in het verkeer. "Er werd op daken van auto's gezeten, vuurwerk gegooid en enkele voetgangers en fietsers moesten uitwijken voor de spookrijdende voertuigen", zo staat op de site te lezen. Volgens MediaTV grepen agenten niet in. Vervolgen op basis van camerabeelden De VVD wil nu weten of het verhaal van MediaTV klopt. Voormalig Rotterdams wethouder Antoinette Laan, nu Kamerlid, wil weten of de deelnemers op basis van camerabeelden alsnog vervolgd kunnen worden. De VVD wil nu weten of het verhaal van MediaTV klopt. Voormalig Rotterdams wethouder Antoinette Laan, nu Kamerlid, wil weten of de deelnemers op basis van camerabeelden alsnog vervolgd kunnen worden. Vaak worden auto's voor dit soort stoeten ook gehuurd bij verhuurbedrijven. Laan vraagt zich af wat de minister vindt van het plan om een 'zwarte lijst' op te stellen voor mensen die zich hebben misdragen in het verkeer. Poltitie De politie liet afgelopen vrijdag al weten dat er bekeuringen zijn uitgedeeld bij een van de drie bruiloftsstoeten in de stad voor verkeersovertredingen. Volgens MediaTV is dat een andere stoet, dan die door hun cameramensen is gevolgd. Ook zouden er minder politiemensen beschikbaar zijn geweest omdat er op dat moment ook een spoedtransport door de stad reed. De politie liet afgelopen vrijdag al weten dat er bekeuringen zijn uitgedeeld bij een van de drie bruiloftsstoeten in de stad voor verkeersovertredingen. Volgens MediaTV is dat een andere stoet, dan die door hun cameramensen is gevolgd. Ook zouden er minder politiemensen beschikbaar zijn geweest omdat er op dat moment ook een spoedtransport door de stad reed. Eerder eiste ook oppositieleider Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam tekst en uitleg van burgemeester Aboutaleb.