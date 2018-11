Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Celstraffen geëist tegen Rotterdamse drugsbende De geprepareerde auto. foto: Openbaar Ministerie

Justitie heeft in een Rotterdamse drugszaak celstraffen tot 4 jaar geëist. In de zaak staan negen mensen terecht. Er is ruim een week voor de zaak uitgetrokken.

De twee hoofdverdachten zijn twee broers van 29 en 34 jaar oud. De zeven handlangers - allemaal mannen - zijn in de leeftijd van 21 tot 49 jaar. In mei van vorig jaar zijn bij de doorzoeking van huizen, een berging, kelderbox en een autopoetsbedrijf meerdere soorten harddrugs, versnijdingsmiddelen, cash geld en een auto met geheime opbergruimten in beslag genomen. Tegen zeven van de acht verdachten die donderdag voor de rechter moesten verschijnen werden werden celstraffen geëist. Tegen een achtste is niet genoeg bewijs voor een veroordeling, liet de officier van justitie weten. De negende verdachte verschijnt komende dinsdag voor de rechter.