Samenwerking tegen gedwongen huwelijken in Rotterdam Het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel

In Rotterdam hebben vertegenwoordigers van diverse religieuze groeperingen samen met de gemeente Rotterdam, advocaten en hulpverleners afgesproken zich in te zetten tegen gedwongen huwelijken, ook wel huwelijkse gevangenschap genoemd. Het taboe om te scheiden moet worden doorbroken. Iedereen moet kunnen stoppen met een relatie of hun huwelijk is de opvatting.

De afspraken staan in een vandaag verschenen rapport (H)echt Verbonden. Met deze samenwerking willen de partijen misstanden voorkomen en slachtoffers beter helpen. Ook zijn er brochures en korte films gemaakt voor de slachtoffers. Toch is scheiden lang niet altijd vanzelfsprekend, zo zegt Shantie Jagmohansingh, projectmanager Aanpak schadelijke traditionele praktijken bij de gemeente Rotterdam. "Mensen kunnen echt gevangen zitten in een huwelijk. Het lukt (meestal) vrouwen niet om te scheiden omdat hun religie dit niet zou toestaan, of omdat ze bijvoorbeeld toestemming nodig hebben van hun man", legt ze uit. "Soms zijn er andere problemen, bijvoorbeeld als mensen in het buitenland zijn getrouwd waar andere wetten gelden, en waardoor een eventuele scheiding moeilijk vanuit Nederland kan worden gerealiseerd zonder toestemming van de man". Melding maken Ook komt het voor dat er alleen een religieus huwelijk is gesloten en geen burgerlijk huwelijk. In Nederland is een religieus huwelijk niet rechtsgeldig en daardoor kan er dan ook geen rechtsbescherming geboden worden. Ook komt het voor dat er alleen een religieus huwelijk is gesloten en geen burgerlijk huwelijk. In Nederland is een religieus huwelijk niet rechtsgeldig en daardoor kan er dan ook geen rechtsbescherming geboden worden. Van de religieuze leider wordt verwacht dat zij het onderwerp bespreekbaar maken en hulp kunnen geven als dat nodig is. Omdat de leiders aanzien is de gemeente blij dat zij nu ook meedoen. Verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove is trots op de samenwerking. “ Ik hoop dat we met deze aanpak slachtoffers kunnen helpen en vooral dat we het in de toekomst kunnen voorkomen”. Raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam heeft eerder al aandacht gevraagd voor deze problematiek.

