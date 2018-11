Deel dit artikel:













Sectie op gevonden lichaam Heinenoord Foto: MediaTV

Het Nederlands Forensisch Instituut gaat vrijdag sectie uitvoeren op het lichaam dat is gevonden in een bos bij de Heinenoordtunnel. Daaruit moet blijken of het gaat om de vermiste Mona Baartmans (79) uit Delft.

Haar oudste zoon, een man van zestig uit Oud-Beijerland, zit al een een maand vast in verband met de vermissing. De zoektocht werd gestart na 'een serieuze tip', zegt de politie. Mona Baartmans verdween bijna zes weken geleden na een bezoek aan haar man in een verpleeghuis in Den Haag. Een dag na haar bezoek werd de vrouw door haar andere zoon als vermist opgegeven. Lees ook: Lichaam gevonden in Heienenoord in zoektocht naar vermiste Mona Baartmans