Vrouw gestoken in kroeg door ex Foto: MediaTV

De politie heeft een man opgepakt in het Oude Noorden van Rotterdam nadat een vrouw was gestoken in een kroeg. Volgens de politie hebben de twee eerder een relatie gehad.

De twee zaten in een kroeg aan de Zaagmolenstraat. De man zou een scherp voorwerp hebben gepakt. Daarna stak hij de vrouw. De vrouw liep 'oppervlakkige verwondingen op aan haar hand', zegt de politie. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Agenten vonden een verdachte, een paar straten verderop. De man is meegenomen naar het politiebureau.