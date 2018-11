Van Bronckhorst na 5-1 overwinning: 'Belangrijk resultaat na afgelopen zondag'

Na de 5-1 overwinning op ADO Den Haag was Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst natuurlijk tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg. Ondanks een snelle achterstand voetbalde Feyenoord zich uiteindelijk simpel naar de volgende ronde van de KNVB Beker.

"Het belangrijkste is dat je deze wedstrijd wint na afgelopen zondag, en door gaat in de beker met een goede uitslag", vertelt Van Bronckhorst. "Na de vroege tegengoal raakten wij niet in paniek en zijn we uitstekend doorgegaan."

"We moeten allemaal in onze kracht komen en vandaag kregen we spelers goed vrij die we aan de bal willen hebben. We zijn goed in onze sterkte blijven spelen", besluit de trainer van Feyenoord.

Bekijk hierboven het hele gesprek tussen verslaggever Dennis van Eersel en Giovanni van Bronckhorst