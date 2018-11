RET'ers krijgen zelfverdedigingscursus: 'Ik werd uit het niets geslagen en geschopt'

Het gebeurt elke dag wel een keer in een van de trams, metro's of bussen van de RET. Een reiziger die zo agressief is, dat een medewerker klappen krijgt of geschopt wordt. OV-surveillanten krijgen daarom sinds dit jaar een jaarlijks terugkerende cursus zelfverdediging.

Tijdens de cursus leren de surveillanten hoe ze hun eigen veiligheid, maar ook die van passagiers kunnen waarborgen in geval van agressie. Ook komt aan bod hoe ze zich weerbaar kunnen opstellen.

"Afstand houden, afstand houden", roept een van de cursisten, terwijl een ander hem scheldend en tierend in het nauw drijft. Een van de dingen die ze krijgen aangeleerd: grenzen stellen, maar de dader niet aanraken of tegenhouden zodat niemand later kan zeggen dat de dader zelf werd aangevallen.

"De bedoeling is dat die agressieve persoon rustig wordt en zegt: 'oke, dit is niet de bedoeling, ik ga wel terug.'" Dat zegt leermeester Herman van den Berghe die de cursus geeft. "Alleen als de RET-medewerker zelf een klap krijgt kan hij terugslaan, want dan gaat het om noodweer."

'RET'ers willen liever reizigers vervoeren

'Voor RET-medewerkers is agressie echt vervelend, zegt Hoofd Veiligheid Beatrix Lourens. "Ze willen hun werk doen en dat is reizigers vervoeren. Dan is het heel vervelend dat er een reiziger is die dat niet kan waarderen en dus vindt dat hij uit zijn dak mag gaan."

Vorige week nog beklaagde RET-directeur Maurice Unck zich over de agressie, die maar niet uit te roeien lijkt. In één week tijd waren er vier gevallen van mishandeling bij de RET, waarvan drie op dezelfde avond. "Blijf met je handen af van onze medewerkers", zei hij toen op Radio Rijnmond.



Veel cursisten hebben de nodige agressie meegemaakt. Hoe ze er zelf op reageren, bepaalt voor een belangrijk deel hoe ver de agressie gaat. "En natuurlijk moet je meteen de centrale verkeersleiding bellen voor hulp", zegt een van hen.

Uit het niets geslagen en geschopt

Maar toch zijn klappen niet altijd te voorkomen. "Bij mij kwam het uit het niets", zegt Zenaida Dos Santos Spinola. "Ik ben geslagen en geschopt, ik kreeg een blauw oog. Er was een stel dat teveel gedronken had of iets gebruikt had. En ik was gewoon de 'punching bag'."

Dos Santos Spinola heeft er slapeloze nachten van gehad. "Het is niet niks. Maar ik heb heel veel steun gehad van chefs op mijn afdeling en de maatschappelijk werker. En dat geeft je weer het zelfvertrouwen terug."

Steun van collega's

Het verwerkingsproces bij RET-medewerkers is wel sneller dan bij iemand die daar niet op getraind is, legt Lourens uit. "Zij weten dat ze hiermee te maken kunnen krijgen. Mensen als Dos Santos Spinola houden van hun werk. Ze krijgen steun van collega's en worden ondersteund. En dan zeggen ze: 'Ik weet dat de meeste reizigers gewoon doen wat we hebben afgesproken'. Zo houden ze het vol."

Ook Henny Bahadoer heeft, toen hij nog in de metro met een groep controleurs liep, klappen in zijn gezicht gekregen en is geschopt. "Maar je bent niet bang. Ik ben 25 jaar in dienst en ik heb veel meegemaakt." Dat er nu een terugkerende cursus is, vindt hij heel fijn.

"Het gaat om je verdediging en om het voorkomen van geweld", zegt OV-surveillant Iwan Hunsel. "Dat je je mannetje kan staan en de agressor op een afstand kan houden. Dat hij jou niet aanvalt. Wij zijn met een groep en we kunnen hulp inroepen. Uiteindelijk winnen wij."