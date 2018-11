Spijkenisse koploper in aardgasvrij bouwen

Spijkenisse en Rotterdam zijn koplopers in het aardgasvrij bouwen van nieuwe woningen. Dat meldt netbeheerder Stedin. In Spijkenisse zijn alle nieuwbouwprojecten sinds 1 juli 2018 aardgasvrij; in Rotterdam gaat het om 93 procent van de nieuwbouwwoningen.

Voor het eerst zijn bij Stedin meer aanvragen binnengekomen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Stedin is verantwoordelijk voor het netwerk in onder meer de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Daar wordt sinds juli in 56 procent van alle nieuwbouwprojecten geen aardgasaansluiting meer gevraagd. Een jaar geleden was dat percentage met 36 procent een stuk lager.

Sinds 1 juli is het niet meer verplicht om huizen aan te sluiten op aardgas. De overheid wil dat alle woningen in 2050 aardgasvrij zijn.

Hoewel dat de ambitie is, is het afgelopen kwartaal toch de bouw gestart van bijna tweeduizend woningen mét aardgas. Voor deze nieuwbouwprojecten is vóór juli een omgevingsvergunning aangevraagd en mogen daarom nog wel met aardgas worden verwarmd.

Dat verbaast David Peters van Stedin. "We zijn positief over de ingezette koers, maar het is niet uit te leggen dat er miljoenen geïnvesteerd worden om bestaande woningen van het aardgas af te krijgen, terwijl er tegelijkertijd nog woningen met een gasaansluiting worden bijgebouwd. "Er valt nog veel in te halen."