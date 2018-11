Treinen naar Gouda deels gestremd: bovenleiding stuk

Het treinverkeer van en naar Gouda ligt plat door een breuk in een bovenleiding. Daardoor rijden er minder treinen op het drukke spoor tussen Gouda en Rotterdam en Utrecht en Gouda.

Hoe lang het duurt om de storing te verhelpen, is nog niet bekend. Rond 08.00 uur was de helft van de treinsporen weer in gebruik.

De NS zet bussen in om reizigers alsnog te vervoeren. Reizigers moeten rekening houden met veel extra reistijd.