Vlaggen halfstok bij STC na overlijden 17-jarige leerling

De vlaggen bij de verschillende locaties van het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) in Rotterdam hangen vrijdag halfstok. Dat gebeurt naar aanleiding van het overlijden van een 17-jarige leerling. De jongen uit Stellendam kwam donderdag om het leven bij een bedrijfsongeval.

"Het is verschrikkelijk. Voor de familie, voor de jongens uit zijn groep...Het is iets dat je niet wil", zegt Frits Gronsveld, voorzitter van het College van Bestuur van het STC. "We doen er alles aan om dit soort dingen te voorkomen."

De 17-jarige jongen volgde bij het STC een BBL-opleiding, waarbij je vier dagen in de week aan het werk ben en één dag in de week naar school gaat. De jongen was donderdag aan het werk bij opslagbedrijf Steinweg in de Europoort. Door nog onbekende oorzaak kwam hij onder een vorkheftruck terecht en overleed.



"We wachten het onderzoek van de arbeidsinspectie af om te weten wat er precies is gebeurd", zegt Gronsveld. Volgens hem hebben alle leerlingen van het STC een zogenoemd VCA-certificaat. Dat certificaat is in het leven geroepen om de veiligheid op werkplekken te vergroten. Daarnaast had het slachtoffer een heftruckcertificaat. Hij mocht volgens Gronsveld onder begeleiding op een heftruck werken.

Stappen

Welke stappen er vrijdag verder ondernomen wordt op het STC, is nog niet duidelijk. "In elk geval hangen de vlaggen vandaag halfstok. Onze eerste aandacht gaat nu uit naar de jongens uit zijn groep. We zullen die groep begeleiden in het verder verwerken van dit verlies", zegt Gronsveld.

"Dan kijken we later vandaag wat we verder kunnen doen. We staan uiteraard in contact met de ouders en met het bedrijf om te kijken wat er verder moet gebeuren."