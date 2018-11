Deel dit artikel:













Auto belandt óp paal in Nieuw-Lekkerland Foto: Alblasserdamsnieuws.nl

Een auto in Nieuw-Lekkerland is vrijdagochtend op een paaltje beland. De automobiliste werd verblind door de zon en zag daardoor een paal van een wegversmalling over het hoofd.

De paal aan de Middelweg werd niet omver gereden, maar de vrouw belandde met haar wagen óp de paal. Zij en haar zoontje konden zelfstandig uit de auto komen, meldt Alblasserdamsnieuws.nl . Ze raakten niet gewond.