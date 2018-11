Deel dit artikel:













John de Wolf te gast in FC Rijnmond John de Wolf in FC Rijnmond

John de Wolf is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. Samen met Geert den Ouden, Dennis van Eersel en Etienne Verhoeff blikken we terug op de bekerwinst van Feyenoord en kijken vooruit naar het aankomende voetbalweekend.

Zo moet Feyenoord op zondagmiddag thuis tegen VVV de kater verwerken van De Klassieker terwijl Excelsior vanavond tegen het kwakkelende FC Groningen speelt. Daarnaast staat Sparta na het vieren van de periodetitel voor een uitwedstrijd tegen MVV en zoekt FC Dordrecht de tweede overwinning van het jaar tegen FC Volendam. Verder zijn er ook nog interviews met Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst en spits Nicolai Jørgensen. FC Rijnmond is vanaf 17:20 uur te zien op ons Facebook-account . Op TV Rijnmond wordt de uitzending elk uur herhaald.