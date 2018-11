Uitgebrande scooter was vluchtvoertuig dodelijke schietpartij Katendrecht

De afgebrande scooter die afgelopen zondag werd gevonden op de Schulpweg in Rotterdam-Katendrecht, is gebruikt als vluchtscooter na de dodelijke schietpartij aan de Rechthuislaan. Dat bevestigt de politie.

De schutter stapte zondagavond in de Katendrechtsestraat van de scooter af en liep naar de Rechthuislaan. Nadat hij daar een groepje mannen onder vuur had genomen en het 32-jarige slachtoffer dodelijk verwondde, stapte hij weer achterop de scooter.



Het tweetal reed weg via de Tolhuislaan. Via de Dordtselaan en Mijnsherenlaan kwam de scooter op het Mijnsherenplein terecht. Daar is de scooter voor het laatst gezien. De politie vraagt mensen die de scooter op dit traject hebben gezien of camerabeelden hebben, om contact op te nemen.

Op de plek aan de Schulpweg waar de scooter is gevonden, is inmiddels onderzoek gedaan naar mogelijke sporen. Er is daar geen vuurwapen aangetroffen.