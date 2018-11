Deel dit artikel:













Drie katten overleden na brand in Schiedam De hond die uit de woning is gered. Foto:MediaTV

Drie katten zijn vrijdagochtend om het leven gekomen bij een brand in Schiedam. In een keuken van een huis aan de Zwaluwlaan was brand uitgebroken.

De katten werden, samen met een hond en twee reptielen, uit de woning gehaald. De katten overleefden het niet. De hond heeft zuurstof toegediend gekregen en is samen met de baardagame overgebracht naar de noodopvang van dierenambulance Rotterdam en omstreken. Voor de hamster was de brand fataal. De eigenaren van de woning waren op het moment van de brand niet thuis. Wat de oorzaak was van de brand, is nog niet duidelijk.